Incentivi auto | al via i nuovi ecobonus In pista risorse per 950 milioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Atteso il 25 maggio in Gazzetta il decreto sugli aiuti. Con Isee sotto 30mila euro contributo di 13.500 euro per le elettriche.

Se non l?ultima chance, per il mercato dell?auto italiana, e in particolare quello dell?elettrico, è un momento decisivo. Dopo cinque mesi di attesa, coincisi con un calo. ilmessaggero

Al via i nuovi incentivi per cambiare auto, moto e veicoli commerciali, i cosiddetti ecobonus. Il decreto (un Dpcm) è atteso per sabato 25 maggio in Gazzetta ufficiale (a meno di imprevisti). Incentivi auto 2024 Fino a fine anno (31 dicembre 2024) sarà possibile ottenere una cifra.. today

Anche quest’anno il governo ha deciso di dare via libera agli incentivi per cambiare auto, moto e veicoli commerciali. Si tratta dei cosiddetti ecobonus. Il decreto (un Dpcm) è atteso per sabato 25 maggio in Gazzetta ufficiale. thesocialpost

Jinpeng XY arriverà in Italia la prossima estate - Jinpeng XY arriverà in Italia la prossima estate - La nuova Jinpeng XY, modello distribuito in Italia da Desner Auto, approderà per metà estate in numerosi concessionari della penisola, con una rete di vendita capillare e con un'assistenza dedicata. ( ... ansa

Le elettriche e le diesel incuriosiscono con gli incentivi, meno le ibride - Le elettriche e le diesel incuriosiscono con gli incentivi, meno le ibride - I risultati del sondaggio evidenziano come le endotermiche pure siano ancora una soluzione interessante per gli acquirenti. tomshw

Ecobonus auto, decreto pronto: nuovi incentivi dal 3 giugno - Ecobonus auto, decreto pronto: nuovi incentivi dal 3 giugno - Ecobonus auto: in arrivo nuovi eco-incentivi statali per auto e moto nuove e usate per persone fisiche, giuridiche e PMI: piattaforma al via dal 3 giugno. pmi