Incentivi auto 2024 | possibile ottenere fino a 13 500 euro di sconto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anche quest’anno il governo ha deciso di dare via libera agliper cambiare, moto e veicoli commerciali. Si tratta dei cosiddetti ecobonus. Il decreto (un Dpcm) è atteso per sabato 25 maggio in Gazzetta ufficiale. Anche se non sono esclusi imprevisti dell’ultimo momento. Ma vediamo a quanto ammontano e come ègliper la rottamazione.Leggi anche: Bonus edilizi, ecco come cambieranno gliper i lavori di casa Come funzionano glial 31 dicembre, saràuna cifra che può arrivarea 13.500nel caso delleelettriche, a patto che l’acquirente abbia un Isee inferiore ai 30mila. In pratica, gli acquisti di veicoli che saranno fatti dalla prossima settimana in poi, anche in leasing, potranno rientrare tra quelli che le concessionarie caricheranno sulla piattaforma informatica di prenotazione che viene gestita da Invitalia.