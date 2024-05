Incendio - condominio incenerito | una strage ad Hanoi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella notte unin un piccolonel centro di, in Vietnam, ha ucciso almeno 14 persone e ne ha ferite altre tre, hanno dichiarato venerdì i media statali. L'agenzia di stampa ufficiale del Vietnam ha dichiarato che l'è stato accompagnato da diverse esplosioni e ci è voluta un'ora per spegnerlo.

Parabiago (Milano), 26 aprile 2024 – Incendio in un condominio di via Ugo Foscolo 20 a Parabiago. Le fiamme sono divampate poco prima delle 4, nella notte tra giovedì e venerdì, al piano terra del fabbricato di corte. Ma le cause sono ancora tutte da chiarire. ilgiorno

Un incendio in un appartamento di Venezia, in zona Castello, ha gettato nel panico gli inquilini del piano superiore bloccati dalle fiamme: hanno lanciato l'allarme. notizie.virgilio

