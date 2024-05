Incendio a Roma - brucia una falegnameria in un palazzo di 7 piani a San Giovanni | evacuate 40 persone

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nube scura sul cielo della capitale: in via Sciacca prende fuoco una. Intervento in corso dei pompieri, evacuata la palazzina. .

Roma, brucia una falegnameria all'Appio nel seminterrato di un palazzo: evacuato edificio di sei piani, nube sul quartiere - Roma, brucia una falegnameria all'Appio nel seminterrato di un palazzo: evacuato edificio di sei piani, nube sul quartiere - Serata di paura e disagi. I vigili del fuoco in azione dalle 20.30 in via Sciacca con tre partenze, un'autobotte e un'autoscala per soccorrere gli inquilini bloccati sui balconi ... roma.corriere

Incendio a Roma, brucia una falegnameria in un palazzo di 7 piani a San Giovanni: evacuato 40 persone - incendio a Roma, brucia una falegnameria in un palazzo di 7 piani a San Giovanni: evacuato 40 persone - è scoppiato un incendio nella sera di oggi, venerdì 24 maggio 2024, poco dopo le ore 20. Le fiamme hanno avvolto in breve tempo il piano seminterrato di una palazzina di sei situata in via Sciacca, ... fanpage