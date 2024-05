(Di venerdì 24 maggio 2024) L'incidente diWillams ha del surreale: per duehacon una scheggia didi due centimetri conficcata nelsenza accorgersene. .

Inaki Williams ha giocato per due anni con un pezzo di vetro nel piede: “Non potevamo crederci” - inaki Williams ha giocato per due anni con un pezzo di vetro nel piede: “Non potevamo crederci” - L'incidente di inaki Willams ha del surreale: per due anni ha giocato con una scheggia di vetro di due centimetri conficcata nel piede senza accorgersene ... fanpage

Xabi Alonso è l’allenatore dell’anno: chi sono stati i suoi maestri - Xabi Alonso è l’allenatore dell’anno: chi sono stati i suoi maestri - Xabi Alonso ha guidato il Bayer Leverkusen a una stagione straordinaria, ed è l'allenatore più in vista del 2024: a chi si ispira il basco minutidirecupero

Poker Live: Sorrenti chiude con una picca al Belgian Poker Challenge. Fantini trionfa a ISOP Deep. Spettacolo al Main Event Triton - Poker Live: Sorrenti chiude con una picca al Belgian Poker Challenge. Fantini trionfa a ISOP Deep. Spettacolo al Main Event Triton - Poker Live 21 maggio 2024. Gli ultimi aggiornamenti da Belgian Poker Challenge, ISOP, Triton Poker Series e 888poker Live Barcellona. pokeritaliaweb