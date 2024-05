In volo per soccorrere un uomo caduto da cavallo | per il Nibbio è la missione numero 100

(Di venerdì 24 maggio 2024) Perugia, 24 maggio 2024 - Per ilè ilcento. Ieri il servizio di Elisoccorso regionale è decollato in direzione Spoleto perundi 60 annida, che aveva riportato gravi ferite. L’è stato trasportato in ospedale a Perugia. La primadi salvataggio delè scattata il 3 marzo scorso. Più di un intervento al giorno, 78 dei quali conclusi a buon fine e 22 annullati causa condizioni metereologiche avverse oppure per intervento immediato dei soccorsi via terra e quindi non più necessario. Delle 100 missioni 75 sono state effettuate nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni. Dei 78 soccorsi conclusi a buon fine, 66 sono interventi di soccorso primari e 12 secondari che riguardano il trasporto sanitario di pazienti ricoverati da un ospedale all’altro, 6 dei quali fuori Umbria. Nel dettaglio, spiega il dottor Francesco Borgognoni, direttore della Centrale unica regionale del 118: “Abbiamo soccorso con33 pazienti traumatologici, 41 con patologie mediche, 2 pazienti ustionati e 2 annegamenti.

