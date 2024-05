(Di venerdì 24 maggio 2024) Si lavora nel sottotraccia in casa bianconera, per mettere a posto tutti i tasselli che mancano a una struttura organizzativa che, quando la categoria comincia a diventare importante, non può più essere esigua. Nel calcio i risultati sul campo non sono solo frutto delle gesta dei giocatori e della bravura di chi li dispone sul terreno di gioco. Con questo presupposto i vertici del Cavalluccio si sono dati delle priorità e la prossima stagione sarà per ildi strutturazione, ovvero in queste settimane si arricchirà l’attuale organigramma e si cercherà di rendere l’impatto con la cadetteria meno brusco possibile, il tutto per viere un campionato tranquillo e senza patemi per poi, magari, in un futuro anche non troppo lontano, con lepiù, provare a cercare qualcosa di più. Il ragionamento spiega perché la questione allenatore non è in cima alla lista delle cose da fare, semmai viene di conseguenza.

In B con le spalle larghe. Cesena, innesti in vista - Arriveranno un direttore generale, figure tecniche, mediche e di scouting . L'obiettivo è strutturarsi, per poi rilanciare. Per il mister si andrà a giugno .

