Impostare uno sfondo desktop personalizzato su PC o Mac

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli utenti che usano quotidianamente il PC non rinunciano mai ad una buona personalizzazione del sistema operativo, scegliendo subito un nuovoper il, così da evitare quelli predefiniti presenti nel sistema (spesso tutti uguali). Visto che alle persone piace di più usare comele proprie fotografie può essere molto utile sapere comele immagini come sfondi in modo ottimale e semplice. Nella guida che segue vi mostreremo quindi cosa fare perle foto personali comedel, seguendo i passaggi per Windows 11, per Windows 10 e per il Mac.https://www.navigaweb.net/2009/07/creare-uno--per-il.html LEGGI ANCHE -> Cambiare impostazioni edel PC a seconda dell'ora del giorno 1) Come scegliere l'immagine Creare sfondi per ilpersonalizzati per il computer è in chiaramente un gioco da ragazzi ma, senza dare per scontato nulla, si possono stilare alcuni suggerimenti in modo da guidare chiunque a creare un belloa partire da una propria fotografia, adatto al proprio monitor, senza appesantire il computer e senza avere immagini distorte.