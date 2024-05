Imolese - D’Amore e d’accordo Ufficiale il rinnovo del tecnico Con lui proseguirà la linea verde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ventidue giorni dopo la fine del campionato, l’comincia già in maniera concreta a pensare al suo futuro, qualcosa che un anno fa, di questi tempi, avrebbe significato una sorta d’impresa. Prima la retrocessione non sul campo e senza giocare i playout per via della penalizzazione, poi l’attesa per l’esito del ricorso (arrivato a metà maggio, quasi un mese dopo il termine della regular season di C) e l’ennesimo cambio societario, con quest’ultimo a dilatare i tempi per la costruzione della rosa. Proprio le tempistiche rallentate dell’estate 2023 sono state uno degli ostacoli principali dopo l’insediamento della nuova proprietà, che stava provando ad affacciarsi sul monde della Serie D, ma con la fretta di dover assemblare un roster competitivo dopo un’annata da dimenticare. Una cosa riuscita solo in parte, con l’che inizialmente è riuscita a destreggiarsi bene sia in campionato che in coppa, senza però riuscire a trovare continuità nel proseguo stagione e ottenendo risultati inferiori rispetto a quelle che erano le aspettative.