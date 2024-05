Immissioni in ruolo docenti 2024 - i posti disponibili dopo la mobilità Elenco per provincia IN AGGIORNAMENTO

A partire dalle 12.00 di oggi, 20 maggio, finalmente i docenti precari di tutti i gradi di scuola potranno produrre le domande di inserimento o aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) in vigore per il biennio 2024/25 e 2025/26. orizzontescuola

Pubblicati i trasferimenti e i passaggi a.s. 2024/25, gli interessati non soddisfatti nel movimento richiesto si pongono diverse domande in merito. Fasi e ordine movimenti. L'articolo Mobilità docenti 2024: non ho avuto trasferimento interprovinciale, mentre collega con meno punti ha ottenuto passaggio ruolo. orizzontescuola

Dopo le operazioni di mobilità 2024-25 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero. I dati sono utili ai fini delle procedure delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. orizzontescuola

Specializzazione sul sostegno riservata agli abilitati estero e chi ha 3 anni di servizio. Genitori potranno chiedere continuità docente sostegno - Specializzazione sul sostegno riservata agli abilitati estero e chi ha 3 anni di servizio. Genitori potranno chiedere continuità docente sostegno - Approvato il Decreto scuola del quale in questi giorni in esclusiva vi abbiamo dato anticipazioni dalla bozza. Confermate tutte le nostre anticipazioni ed in particolare l'istituzione di un doppio can ... orizzontescuola

L’inclusione scolastica secondo Valditara - L’inclusione scolastica secondo Valditara - Gli alunni stranieri che non parlano l’italiano non andranno più in classi separate, ma nelle classi in cui questi alunni sono più del 20%, dal 2025 arriverà un insegnante specializzato. In partenza i ... vita

Integrazione degli alunni stranieri e rafforzamento del Sostegno ai ragazzi con disabilità, ok del governo a decreto-legge - Integrazione degli alunni stranieri e rafforzamento del Sostegno ai ragazzi con disabilità, ok del governo a decreto-legge - a garantire la continuità didattica ai ragazzi anche nel caso di docenti non di ruolo. Misure concrete, ispirate al criterio del “fare”, per una scuola che sia realmente costituzionale, al servizio di ... ilmessaggero