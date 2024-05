Imam in preghiera all’Università di Torino - Bernini chiama il rettore

(Di venerdì 24 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 10:36 Da oltre dieci giorni l’ateneo diè occupato dalla manifestazioni Pro Palestina. La ministra dell’Università, Anna Mariaè intervenutando il, Stefano Geuna, per ribadire il suo disappunto sulla scelta del corteo dire l’della moschea della città in sede. Di fatto, venerdì scorso L'articolo proviene da Il Difforme. .

Tensione a Torino, dove un gruppo di manifestanti dei collettivi universitari hanno cercato di raggiungere il castello del Valentino dov’è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con l’annunciata presenza di numerosi ministri. ilfattoquotidiano

Una decina di ragazzi e ragazze hanno fatto irruzione al grido di «Palestina libera» nel Castello del Valentino di Torino, dove è in corso la Conferenza degli addetti scientifici e. ilmessaggero

Imam nei locali occupati dell'università di Torino per attaccare Israele. Il rettore: "L'università è laica" - Imam nei locali occupati dell'università di torino per attaccare Israele. Il rettore: "L'università è laica" - Stefano Geuna prende le distanze: "Chi occupa fa entrare chi vuole, non abbiamo responsabilità". La rabbia della ministra bernini ... huffingtonpost

La “jihad” e la preghiera nell’università occupata diventano un caso - La “jihad” e la preghiera nell’università occupata diventano un caso - Nella cornice di una torino di manifestazioni quotidiane e atenei occupati ... Sul caso è intervenuta la ministra dell’Università Anna Maria bernini che ha telefonato al rettore Stefano Geuna. Il ... torino.repubblica

L’imam di Torino all’Università: attacchi a Israele. Scoppia la polemica - L’imam di torino all’Università: attacchi a Israele. Scoppia la polemica - Polemiche a torino per le preghiere e l'infuocato sermone pronunciati venerdì scorso dall'imam (capo della Comunità islamica) Brahim Baya a Palazzo Nuovo, una delle sedi dell’università occupate da un ... affaritaliani