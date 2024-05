Ilary Blasi - il documentario Unica diventa un caso | Pagato con soldi pubblici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il“, prodotto da Banijay per Netflix e presentato da, che approfondisce la fine del rapporto con il calciatore Francesco Totti, avrebbe avuto un costo esatto di 2.249.436,8 euro. Questo è il budget che Netflix ha coperto, come confermato anche dal Ministero della Cultura. Similmente a quanto accaduto con “The Ferragnez”, un altro progetto di Banijay, anche per “” sono stati richiesti finanziamenti ministeriali. La notizia è stata rivelata da Davide Maggio, un portale specializzato in televisione, cultura e spettacolo. Quanto è costato ilMolti ricorderanno ilsue Francesco Totti prodotto da Netflix lo scorso anno, di cui si è parlato ampiamente sui social. In questo, la conduttrice ha fornito la sua versione dei fatti riguardo alla fine del suo rapporto con l’ex calciatore, rivelando dettagli inediti, come il momento in cui ha pedinato Totti insieme a un’amica.