Ilaria Salis in tribunale senza catene ma il giudice rivela l’indirizzo | la protesta del padre

(Di venerdì 24 maggio 2024)torna ine, per la prima volta, èmanette néalle caviglie. La 39enne – attivista italiana a processo a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale – è arrivata inin taxi assieme ai suoi genitori ed è entrata rapidamente tra giornalisti e il gruppo dei suoi amici, fra i quali anche Zerocalcare, che l’attendevano all’esterno del.Leggi anche:è uscita dal carcere di Budapest, ora è ai domiciliari Ilil domicilio: ladelRoberto, adesso, si trova ai domiciliari in un appartamento di Budapest e, durante l’udienza, è accaduto un fatto che ha fatto scattare ladel. IlJosef Szos hatoin cui si trova. Immediata ladel, che si è girato verso l’ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli dicendogli che «bisogna fare qualcosa».

