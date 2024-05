Ilaria Salis in tribunale senza catene - i testimoni non la riconoscono tra gli aggressori La rabbia del padre per la rivelazione del domicilio

(Di venerdì 24 maggio 2024) È stato aggiornato al 6 settembre il processo a, la 39enne accusata di aggressione ai danni di militanti di estrema destra a Budapest. Per la prima volta l’attivista, candidata alle Europee per Avs, è stata portata in aulamanette ealle caviglie. Giunta inassieme ai suoi genitori, ha fatto il suo arrivo tra i giornalisti e il sostegno dei suoi amici, tra cui spicca la predi Zerocalcare. Prima dell’inizio della terza udienza del processo a suo carico,ha espresso il suo ringraziamento a tutte le persone che l’hanno sostenuta in questo travagliato percorso legale: «Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato», ha affermato. Il giudice Josef Szos ha rivelato l’indirizzo dovesta scontando i domiciliari durante la terza udienza del processo a carico dell’ex insegnante. La protesta delImmediata la protesta delRobertoche si è girato verso l’ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli dicendogli che «bisogna fare qualcosa».

"E' pronta per l'Europarlamento? Oggi non rilascio dichiarazioni, perché sono imputata", risponde Ilaria Salis ai giornalisti presenti in aula. Sorride. Per la prima volta, la docente milanese, candidata di punta dell'Alleanza Verdi sinistra, è in tribunale senza gli schiavettoni. ilfoglio

Ilaria Salis must be moved to Italy or embassy - father - ilaria salis must be moved to Italy or embassy - father - (see related) Anti-Fascist activist ilaria salis must be allowed to go back to Italy or moved to the Italian embassy in Budapest after the judge in her assault trial revealed where she is staying in ... ansa

Papà Salis: non mi pare processo giusto - Papà salis: non mi pare processo giusto - 13.31 Papà salis: non mi pare processo giusto "C'è un enorme tutela per la persona aggredita, che è ungherese, e poi viene rivelato il domicilio di ilaria. Un sistema inaccettabile, non mi pare sia un ... servizitelevideo.rai

Ilaria Salis in tribunale a Budapest, per la prima volta senza catene - ilaria salis in tribunale a Budapest, per la prima volta senza catene - Il papa', Roberto salis, ha attaccato questa mattina la giustizia magiara dopo che il giudice ha rivelato l'indirizzo dell'appartamento in cui ilaria risiede da ieri. 'c'è un enorme tutela per la ... tg.la7