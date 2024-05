Ilaria salis in aula senza catene | Ho dormito poco stanotte - la cavigliera elettronica dà fastidio

Ilaria Salis, a processo in Ungheria per lesioni personali, si sorprende della gentilezza degli agenti di polizia che adesso l’aiutano addirittura a spostare le borse dalla cella "con poca aria" fino al portone del carcere magiaro di Gyorskocsi Ucta. quotidiano

Caso Salis, al via la terza udienza: Ilaria per la prima volta senza catene - Caso salis, al via la terza udienza: ilaria per la prima volta senza catene - Dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, l'attivista monzese torna in aula a Budapest: "Non sono riuscita a dormire stanotte" ... rainews

