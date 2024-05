Il verbale dell' interrogatorio di Toti | cosa ha detto ai pm e come ha smontato le accuse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) È la concessione trentennale del terminal Rinfuse nelle mani'imprenditore Aldo Spinelli uno dei temi trattati nell'- durato ben 8 ore - del governatore ligure Giovanni, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e voto di scambio, davanti ai pm di Genova. Nelche contiene 167 domande, emerge l'intenzione didi fare il "prima possibile" nella proroga. "Era meglio anche per me definire entro settembre (del 2021, ndr) perché lasciarla aperta avrebbe provocato una tensione tra gli operatori del porto ed avrebbe alimentato polemiche giornalistiche per me politicamente negative" si legge nei verbali. Una 'fretta' di chiudere perché "politicamente era conveniente per me arrivare alle elezioni di Savona senza le polemiche derivanti dalla mancata proroga" ma l'intercettazione del 9 settembre in cui esorta Spinelli a "non scordarsi" di lui è per stessa ammissione diun riferimento "al finanziamento", ma per il presidentea Regione Liguria "non c'era alcuna correlazione tra il finanziamento e il comitato portuale, dato che Spinelli mi finanziava da lungo tempo (dal 2015, ndr)".