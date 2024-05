Il Venezia batte ancora il Palermo e vola in finale playoff Serie B | partita decisa nel primo tempo

La diretta testuale di di Venezia-Palermo, match dello stadio Penzo valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Dopo l’importante successo per 1-0 ottenuto qualche giorno da al Barbera, gli arancioneroverdi di Paolo Vanoli vogliono completare l’opera difendendo questo vantaggio davanti ai loro tifosi e centrando la finalissima. sportface

TMW: "Palermo-Mignani, sarà addio. Zanetti in pole, Dionisi sullo sfondo" - Archiviato iul campionato di B con l'eliminazione dai playoff, il Palermo deve già pensare al futuro. Come riporta Alessio Alaimo su "TMW" con Mignani sarà addio, due le alternative per la panchina.

Il Venezia batte il Palermo e vola in finale Playoff - Il Venezia con una prova di forza batte 2-1 il Palermo e vola in finale playoff contro la vincente di Cremonese-Catanzaro che si giocherà domani sera. I rosanero hanno potuto ben poco contro la squadra