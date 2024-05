Il trucco per investire in Borsa? Annoiarsi La strategia Camuncoli

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di venerdì 24 maggio 2024) Se hai voglia diin, dimentica gli scenari dei film ambientati a Wall Street: bisogna avere pazienza, studiare e…. Si, la “noia” è un elemento chiave per scegliere il giusto investimento: se fino a qualche anno fa gli investimenti erano prerogativa di pochi esperti, oggi non è più così. L’ampia diffusione di Internet ha democratizzato l’accesso al mondo finanziario. Tuttavia, le conoscenze economiche degli italiani restano ancora lacunose. Come fotografa l’ultima edizione dell’Osservatorio Flowe sull’educazione finanziaria in Italia, realizzato con la collaborazione di AstraRicerche e la consulenza di un team di psicologi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con l’obiettivo di indagare conoscenze e comportamenti della popolazione italiana su tematiche economico-finanziarie: l’86% ha difficoltà a gestire le proprie finanze, mancano fiducia (34,6%), conoscenze (27,8%) e sicurezza (20%).