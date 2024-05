Il tessuto di manzo di una mucca malata risulta positivo al virus dell’influenza aviaria

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un caso preoccupante:neldidi unaIldidi unada lattetoal, secondo funzionari federali. Laera stata condannata all’abbattimento e la carne non era destinata al consumo umano. Impatto sulla catena alimentare e le preoccupazioni per la salute umana Il testsolleva preoccupazioni sulla possibilità di contaminazione della catena alimentare commerciale di carne bovina. Il servizio di ispezione e sicurezza alimentare dell’USDA ha testato 96 campioni di mucche malate, con solo unata positiva. Ulteriori indagini in corso L'articolo proviene da News Nosh. .