Il Terranuova Traiana si gioca la serie D Domenica con la Maccarese gara 1 della semifinale play off

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 –prossima, alle ore 16, in un Mario Matteini tutto esaurito, ilgiocherà la1 dello spareggio promozione interregionale con la, squadra laziale. E' lae vincerla avvicinerebbe parecchio i biancorossi allaD. Così come due stagioni fa la squadra valdarnese giocherà in casa ladi andata del primo turno degli spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza. Allora fu l’Atletico Ascoli (0-0 al Matteini il 29 maggio 2022, 1-0 dts a Castel di Lama sette giorni più tardi con gol vittoria di Lorenzo Sestini al 103?), adesso la W3che, dopo aver chiuso la stagione regolare del girone A laziale al primo posto con 76 punti (44 in casa e 32 in trasferta, 30 all’andata e 46 al ritorno) in 34 giornate, frutto di 23 vittorie (14 interne e 9 esterne), 7 pareggi (2 e 5) e 4 sconfitte (1 e 3), 87 gol fatti (46 e 41): 43 dei quali dal capocannoniere Alessio Damiani (classe 1994, dal 2019 alla W3, è cresciuto nelle giovaniliRoma, una piccola parentesi nell’Under 19 dello Spezia, per poi tornare a calcare i campi del calcio laziale con le maglie del Cynthia, Almas Roma e Nettuno prima di approdare nel team bianconero.

Nella prossima giornata, e, se le cose non dovessero andare per il meglio nelle prossime, i cammini di Siena, Signa e Terranuova Traiana, ormai fuori dalla Coppa Italia, intenzionato a concludere il più in alto possibile, si intrecceranno inevitabilmente: la data della promozione della Robur sarà decisa anche dai risultati delle attuali seconda e terza. sport.quotidiano

