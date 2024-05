Il sociologo Usa W Robinson | In atto un keynesismo di guerra per sostenere i profitti aziendali Su Gaza prove generali di repressione del dissenso

(Di venerdì 24 maggio 2024) William I.è docente di sociologia, studi globali e internazionali, all’University of California. È autore di diversi libri tra cui Global Capitalism Endure? (2022), Global Civil War: Capitalism Post Pandemic (2022), The Global Police State (2020). Tanti i temi affrontati in questa intervista con Ilfquotidiano.it, dallain Ucraina e a, alle spese per armi edele alle proteste universitarie con il filo conduttore del ruolo svolto dai conglomerati industriali e finanziari globali. Professor, nei suoi libri ricorda spesso come il capitalismo, per le sue dinamiche interne, produca inevitabilmente delle crisi. Il tasso di profitto scende finché qualcosa non interviene a rialzarlo. Dopo il 2008 la stagnazione sembra però diventata cronica. È possibile che in questa fase anche le spese militari vengano utilizzate peril saggio del profitto? Dopotutto, anche Reagan lo fece con le sue guerre stellari con Star Wars, negli anni ’80… Si, è in effetti quello che sta accadendo.

Motown legend Smokey Robinson to serve as Grand Marshal at Detroit Grand Prix - Motown legend Smokey robinson to serve as Grand Marshal at Detroit Grand Prix - The Chevrolet Detroit Grand Prix, presented by Lear, announced that Motown Legend Smokey robinson would serve as the event's Grand Marshal. clickondetroit

Motown Legend Robinson Named Detroit Grand Marshal - Motown Legend robinson Named Detroit Grand Marshal - Smokey robinson's SiriusXM channel, Smokey's Soul Town, also will be featured on Felix Rosenqvist's car in Detroit. indycar

UN Global Compact Network Italia: "Per i CEO italiani la chiave è la governance trasformativa" - UN global Compact Network Italia: "Per i CEO italiani la chiave è la governance trasformativa" - (Teleborsa) - Evolvere la corporate governance per generare impatto all'interno e all'esterno dell'azienda e promuovere una cultura di integrità, equità e inclusione. È il concetto alla base della Gov ... finanza.repubblica