Il silenzio degli indecenti Elly Schlein - fango su Meloni e Toti

(Di venerdì 24 maggio 2024)nel botta e risposta a distanza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival Economia di Trento dove non si sono mai incontrate, Elly Schlein attacca: "Ho seguito con grande attenzione l'intervista di Giorgia Meloni qui al Festival dell'Economia di Trento. Sono rimasta stupita che non cogliesse l'occasione per dire una parola sulla situazione della Liguria e sull'arresto di Giovanni Toti. È il silenzio degli indecenti". E ancora, aggiunge la segretaria del Partito democratico, la premier "ormai subisce il diktat di Salvini che chiede a Toti di resistere, ma chi rischia di non resistere è la Regione Liguria che non merita di rimanere bloccata e di non poter voltare pagina e ripartire perché è appesa a un'indagine da cui emerge un quadro molto grave". "Sulle responsabilità penali lavorerà la magistratura, ma c'è una questione di opportunità politica per cui non si capisce cosa aspetti il presidente Giovanni Toti a dare le dimissioni e a permettere alla Liguria di voltare pagina e di andare avanti", sottolinea Schlein.

