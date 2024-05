Il senso della vita nella terza età | Lidia Ravera - Anna Fendi e Paola Binetti modelli d’esempio contro le discriminazioni degli anziani

Arezzo, 21 maggio 2024 – Un corso di formazione sulle attività multisensoriali per il benessere delle persone con Disturbi del Neurosviluppo. L’iniziativa, al via dal mese di giugno, sarà rivolta a educatori, fisioterapisti e addetti all’assistenza di base dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi e verrà sviluppata attraverso quattro incontri dove saranno approfonditi modelli di intervento terapeutico in cui la stimolazione dei cinque sensi è strumento per portare benefici in ambito fisico, psicologico, espressivo, relazionale e comportamentale.

