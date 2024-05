Il Santiago Bernabeu diventa la location per un matrimonio | lo stadio del Real è irriconoscibile

Il Real Madrid ha annunciato che aprirà il Santiago Bernabeu in occasione della finale di Champions League del 1 giugno contro il Borussia Dortmund. Si tratta ormai di una tradizione per i Blancos, che aprirono le porte del loro stadio già 10 anni fa per la finale di Lisbona, quando la formazione di Ancelotti vinse la decima. sportface

Real Madrid-Betis, le probabili formazioni: turnover per Ancelotti - Real Madrid-Betis, le probabili formazioni: turnover per Ancelotti - Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si affiderà al 4-3-1-2. La coppia d’attacco sarà composta da Joselu e Rodrygo, con Brahim Diaz a supporto sulla linea dei trequartisti. La cerniera di ... sportnotizie24

Inter, 14 anni fa la conquista della Champions League: il ricordo di quella notte - Inter, 14 anni fa la conquista della Champions League: il ricordo di quella notte - Sì perché allo stadio santiago bernabeu di Madrid l'Inter ha scritto una delle pagine più belle della sua storia, chiudendo una stagione leggendaria, conclusa con un trionfale mese di maggio. La ... fcinter1908

Perché il Bologna vuole il Real Madrid in Champions: c'entra Bernabeu, Antonio - Perché il Bologna vuole il Real Madrid in Champions: c'entra bernabeu, Antonio - I sogni son desideri... spesso di felicità. No, non c'è la volontà di voler raccontare una favola, anche se per certi versi quella del Bologna ne ha tutte le sfumature. Ma se la felicità in città e at ... tuttosport