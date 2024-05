Il Salva casa semplifica pratiche e genera gettito - il superbonus fa vittime La versione di Spaziani Testa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Consiglio dei ministri approva il “”, il provvedimento che, tra le altre cose, prevede una sanatoria per alcune difformità edilizie, lo stop alla doppia conformità e lazione delleper il cambio di destinazione d’uso. È un provvedimento sul quale il vicepremier Matteo Salvini aveva politicamente investito molto e che, nelle intenzioni, piace anche ai rappresentanti della filiera edile. “Ci sembra un provvedimento positivo, ancorché migliorabile in fase di conil legge, che coglie lo spirito dellazione di cui il settore ha estremo bisogno”. A dirlo a Formiche.net è Giorgio, presidente di Confedilizia. Il giudizio delle categorie economiche del settore, sul provvedimento, è complessivamente positivo. In quali ambiti, in particolare, va a incidere maggiormente? Questo provvedimento va a incidere su alcune situazioni di incertezza che si sono create negli anni precedenti, parliamo in molti casi di decenni fa.

