Il rebus della panchina Malotti non ha ancora deciso

(Di venerdì 24 maggio 2024) In casa biancorossa il direttore generale Filippo Vetrini è gia al lavoro per il mercatoprossima stagione. Nel Grifone, però, c’èda sciogliere il nodo più importante, quello del tecnico. Misterlascia o raddoppia? La società vorrebe continuare il rapporto con il mister. Ma siccome un matrimonio si fa due, a questo punto è decisiva la scelta di. Il tecnico fiorentino, infatti, e anche lui lo ha espresso più volte, deve fare una scelta di vita: o fare l’allenatore "professionista" alla guida del Grosseto, oppure, proseguire in maniera esclusiva nella sua attività imprenditoriale nel mondoristorazione. Una decisione che dovrebbe arrivare al più presto. E se dovesse essere negativa tra gli sportivi maremmani circolano già altri nomi come quelli di Paolo Indiani, che ha lasciato l’Arezzo, e di Domenico Giacomarro che ha portato l’Altamaura in Lega Pro. Due ex che hanno fatto molto bene sulladel Grifone.

