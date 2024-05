Il prof accusato di abusi su minori a Latina chiede processo con rito abbreviato

Treviso, prosciutti spacciati per italiani per entrare nelle dop: due condanne e tre assoluzioni per gli allevatori - Treviso, prosciutti spacciati per italiani per entrare nelle dop: due condanne e tre assoluzioni per gli allevatori - Le cosce destinate a diventare Dop del Consorzio di Parma e di San Daniele erano di suini nati dall'incrocio tra scrofe italiane e un verro danese, il Duroc ... corrieredelveneto.corriere

Inchiesta Dolce Vita, il Riesame su Festa: rischio di ulteriori interventi illeciti - Inchiesta Dolce Vita, il Riesame su Festa: rischio di ulteriori interventi illeciti - “La regia delle condotte criminose relative all’indagine “Dolce Vita” sarebbe sostanzialmente riconducibile tutta a Gianluca Festa. Dai concorsi pilotati agli accordi di sponsorizzazione per Eurochoco ... irpiniaoggi

Bimbo morto su nave da crociera, cambia l’accusa per la mamma: “Non è omicidio, è abbandono di minore” - Bimbo morto su nave da crociera, cambia l’accusa per la mamma: “Non è omicidio, è abbandono di minore” - La madre del piccolo resta in carcere come deciso dal Gip dopo l’udienza di convalida del fermo ma per lei cambia l'imputazione da omicidio ad abbandono ... fanpage