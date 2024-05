Il prezzo del gas chiude in calo. I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, cedono l'1,5% a 29,58 euro al megawattora. . quotidiano

Il prezzo del gas ha concluso in rialzo la giornata. Il contratto future Ttf è salito del 3,25% a 31,77 euro al megawattora. A spingere le quotazioni ha contribuito la forte domanda di Gnl dall'Asia che a livello globale potrebbe ridurre quello da importare in Europa. quotidiano

Borsa: Milano chiude sulla parità con rally di Iveco e Unipol - Borsa: Milano chiude sulla parità con rally di Iveco e Unipol - Lo Borsa di Milano, con un recupero nel finale di seduta, chiude sulla parità (Ftse Mib +0,07% a 34.490 punti). Ad incidere la corsa di Iveco (+3,17% e di Unipol (+2,86%). (ANSA) ... ansa

Il prezzo del gas chiude in calo a 34 euro al megawattora - Il prezzo del gas chiude in calo a 34 euro al megawattora - Il prezzo del gas chiude in calo a 34 euro al megawattora dopo una serie di rally. Ad Amsterdam, i contratti future su giugno cedono oltre il 3%. (ANSA). (ANSA) ... ansa

Dopo quattro aste deserte arriva l’offerta: venduta all’asta la ex piscina di Nerviano - Dopo quattro aste deserte arriva l’offerta: venduta all’asta la ex piscina di Nerviano - L'esperimento d'asta concluso con l'aggiudicazione fissava il prezzo base per la piscina a 362.500 euro, con la possibilità però di presentare offerte già da 271.875 euro ... legnanonews