Il Po - inferno di detriti | motonavi da crociera bloccate ormai da giorni nel muro d’acqua

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ferrara, 25 maggio 2024 – Fiume Po, unche avanza nel Delta. Si sta assestando, colore giallo, il livello del grande fiume a Pontelagoscuro. Verso il mare i valori sono prossimi alla seconda soglia di criticità (colore arancione) all’altezza di Ariano, sul Po di Goro. Il personale Aipo è impegnato nel Delta, in coordinamento con la Protezione civile. La piena ha invaso le aree golenali. “Si raccomanda – l’appello di Aipo – prudenza in prossimità del fiume e durante la navigazione”. Fiume, mare, clima e territorio al centro dell’incontro oggi, alle 10, nella sala Estense. L’iniziativa è promossa dal Rotary estense (sette club) coordinata dall’assistente del governatore, l’imprenditrice Cinzia Ori. L’evento sarà moderato da Cristiano Bendin responsabile de Il Resto del Carlino. In sala Davide Urban (direttore Confcommercio Ascom), Giuseppe Castaldelli ed Elena Tamburini del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’ateneo, Anna Maria Quarzi (direttrice Istituto Storia contemporanea), Alessandro Bratti (segretario generale Autorità di bacino del Po), Stefano Calderoni e Mauro Monti (presidente e direttore del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara) e Davide Bellotti (presidente della Cna).