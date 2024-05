Il Pil tedesco nel primo trimestre sale dello 0,2%

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il prodotto interno lordo della Germania neldell'anno conferma le prime letture e0,2%, in linea con le stime degli analisti. Nelprecedente aveva segnato un calo0,3%. .

Nvidia, nel primo trimestre 2024-’25 ha riportato ricavi di 26,04 miliardi di dollari (24 miliardi +/- 2% la stima del gruppo sul quarter). Il Gross Marging GAAP?è risultato di 78,4% (76,3% la previsione su dati GAAP e 77% su quelli non GAAP). ilsole24ore

Nel primo trimestre dell'anno Mfe-Mediaset ha registrato ricavi netti consolidati pari a 699,8 milioni rispetto ai 646,6 milioni del primo trimestre 2023, con una crescita dell'8,2%. Il risultato netto consolidato è positivo per 16,8 milioni (+66,5% rispetto ai 10,1 milioni dell'omologo periodo dell'anno scorso). quotidiano

Il Pil della zona Ocse è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre 2024, in lieve aumento rispetto allo 0,3% registrato nel trimestre precedente. Tra i Paesi del G7, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi nelle stime provvisorie pubblicate oggi, la crescita è ripartita nel Regno Unito (0,6%) e in Germania (0,2%). quotidiano

