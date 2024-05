Il governatore del Veneto Luca Zaia vuole «un piano Marshall contro le alluvioni». Per questo torna a parlare della polizza nazionale contro il rischio idrogeologico. In un’intervista al Corriere della Sera il presidente spiega che «è meglio spendere un miliardo per la prevenzione piuttosto che due, o chissà quanti, per riparare i danni». open.online

Il piano De Luca sui Campi Flegrei: fare quel che fece col Covid: bollettini, dirette web e attacchi al governo - Il piano De luca sui Campi Flegrei: fare quel che fece col Covid: bollettini, dirette web e attacchi al governo - Il piano De luca : bollettini Campi Flegrei ogni settimana, battaglia per chiedere più fondi al governo, compresi i famosi fondi Coesione e Sviluppo ... fanpage

Arte, gioielli e buon umore: il mercatino artigianale in vico San Luca - Arte, gioielli e buon umore: il mercatino artigianale in vico San luca - L’Orso di Juliette è lo pseudonimo di Giulia Sanna, genovese, che ha realizzato a mano, in un laboratorio dei caruggi, tutti i prodotti in ceramica targati Chic Pig. Giulia mette amore e passione in ... mentelocale

Palestre della memoria e incontri, un modello anti-demenze - Palestre della memoria e incontri, un modello anti-demenze - Non esistono cure, ma la prevenzione dell'Alzheimer e delle demenze in generale è possibile nel 40% dei casi intervenendo sui fattori di rischio. (ANSA) ... ansa