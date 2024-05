Il Perù cresce nell’export di agroalimentari e cerca sbocchi nel mercato cinese

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilvuole confermare il ruolo di primissimo piano nelle esportazioniglobali. Si tratta di un settore fondamentale per la sua economia, che fa da traino allo sviluppo sociale di un Paese che vive da alcuni anni una profonda crisi politica. Numeri da record Ilè il primo esportatore al mondo di quinoa e di mirtilli, il secondo di zenzero e di avocado fresco e il terzo di cuore di palma in scatola. Altri prodotti peruviani largamente esportati sono l’uva, gli asparagi, la paprica, le cipolle e i mangimi per animali. Nel complesso è al nono posto per esportazioni di frutta e vorrebbe salire ancora di una posizione, arrivando a 65 miliardi di fatturato prima della fine del 2024. Sarebbe così il quarto anno consecutivo in cui supera il record precedente.