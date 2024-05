Il partito degli astensionisti e la disillusione della Gen Z al voto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Traditi, sfiduciati, poco convinti. Questo è il preoccupante scenario che il Censis ha disegnato nel suo rapporto “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al”, pubblicato a inizio maggio, dove vengono riportati gli indicatori economici e sociali dei ventisette Paesi dell’Unione. Una mappa utile per capire i sentimentielettori europei che si presenteranno alle urne tra poche settimane. I segnali non sono buoni: quasi un terzoelettori percepisce un senso di declassamento sociale, con disparità crescenti all’interno dei territori. Queste sensazioni si riflettono in un aumento dell’astensionismo: il tasso alle ultime elezioni Europee del 2019 si è attestato al 49,3 per cento di media nell’Unione europea, con un picco raggiunto in Slovacchia (75,3 per cento) e un valore minimo toccato in Belgio (11,5 per cento). In questo contesto l’Italia si colloca poco sotto la media europea (45,5 per cento).