Il Papa riconosce un miracolo attribuito a Carlo Acutis | il patrono di Internet sarà santo

(Di venerdì 24 maggio 2024)Francesco ha riconosciuto un, giovane italo-inglese morto nel 2006 a 15 anni per una leucemia fulminante. Il riconoscimentole determina la santificazione di, che nel 2020 era stato beatificato per volontà dello stesso Bergoglio. Ilriguarda la guarigione di una studentessa costaricana rimasta coinvolta nel 2022 di un grave incidente in bicicletta a Firenze. La ragazza era in coma quando, sei giorni dopo l’incidente, sua madre andò ad Assisi e rimase per diverse ore a pregare inginocchiata davanti alla tomba di, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Quella sera sua figlia uscì dal coma, il giorno successivo iniziò a muoversi e a parlare e qualche tempo dopo la Tac evidenziò la scomparsa dell’emorragia. SecondoFrancesco, si è trattato di unad opera di. Nato nel 1991 a Londra, il ragazzo è cresciuto a Milano.

