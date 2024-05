Il Papa in una parrocchia romana per la ' scuola di preghiera

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questo pomeriggio, nelladi Santa Bernadette Soubirous, nel quartiere romano di Colli Aniene,Francesco ha incontrato circa ottanta ragazzi e giovani nel contesto della "di", in preparazione al Giubileo 2025. L'incontro con i ragazzi dell'oratorio si è svolto con domande e risposte. Tra i temi la paura di mettere al mondo i figli e il, secondo quanto si apprende, ha risposto che "bisogna rischiare" perché i bambini sono "indice di speranza". I ragazzi hanno poi parlato deldella loro difficoltà di pregare e alla domanda del Pontefice se ci fosse qualche non credente tra loro, un ragazzo si è fatto avanti. Illo ha ringraziato per la sincerità e ha sottolineato che anche chi ha dubbi nella fede "deve sempre andare avanti". Poi tra i temi l'importanza del servizio incon i giovani che hanno donato a Francesco la maglia del Grest, il servizio estivo offerto dalle parrocchie ai più piccoli.

Roma, 11 aprile 2024 – Nel pomeriggio di oggi Papa Francesco ha incontrato circa 200 bambini della parrocchia di San Giovanni Maria Vianney, nella periferia romana, per il primo appuntamento della “Scuola di preghiera” voluta dal Santo Padre in occasione dell’Anno della Preghiera. ilfaroonline

Oggi, martedì 30 aprile, alle ore 17, a Villaricca (diocesi di Napoli), in via Bologna, ci sarà la posa e la benedizione della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a san Giovanni Paolo II. Interverranno l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. ildenaro

Giornata Mondiale dei Bambini: dal Papa anche un gruppo di Carpenedo - Giornata Mondiale dei Bambini: dal papa anche un gruppo di Carpenedo - Anche 30 bambini della parrocchia di Carpenedo parteciperanno alla prima Giornata Mondiale dei Bambini (Gmb) che si celebrerà a Roma il 25-26 maggio alla presenza di papa Francesco. «È stato proposto ... genteveneta