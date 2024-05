Il pane a 9 euro non è etico - non si può far pagare lo storytelling La critica di Paolo Manfredi a un forno di Milano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Leggo sul Gambero Rosso dellatteria Ambrogia a, che propone come prodotto di punta una pagnotta a 9al kg, mica poco, accipicchia. Il perché ce lo spiegano le giovani titolari-panificatrici di lusso, così come riportato dal giornalista: «A giustifica dei 9al chilo fissati per acquistare ilrinominato "Ambrosia", il "più venduto", le proprietarie parlano non soltanto dei già citati ingredienti di qualità "a filiera corta e tracciata", ma anche un vero e proprio– ovvero raccontare al cliente la filosofia dietro agli alimenti offerti e la loro stessa produzione – che sembra avere fatto breccia nel cuore della clientela milanese». Ora, per dirlo alla milanese, di pirla è pieno il mondo, ma che tu mi ricarichi losul prodotto, e soprattutto che tu me lo dica, è a mio modesto parere sfidante anche per il senno pure discutibile degli hipster e delle sciure che sospetto riempiano il locale.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo, con gli operatori che guardano soprattutto ai programmi del taglio dei tassi da parte di Federal reserve e Bce, ora visti in frenata. La Borsa più pesante resta Madrid, che cede lo 0,7%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale. quotidiano

In attesa dell' avvio di Wall street i mercati azionari del Vecchio continente restano in leggero ribasso. La Borsa peggiore è quella di Madrid, che cede lo 0,9%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale, con Londra che scende dello 0,4%. quotidiano

Lombardia ancora una volta baciata dalla fortuna, anche se la dea bendata non regala vincite record in regione. A festeggiare è il Milanese, dove nell’estrazione dei numeri del Lotto di ieri, giovedì 23 maggio, come fa sapere Agipronews, è stata messa a segno una doppietta da oltre 45mila euro. ilgiorno

METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE, PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE: DA REGIONE 26,8 MILIONI DI EURO - METROTRANVIA milano-LIMBIATE, PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE: DA REGIONE 26,8 MILIONI DI euro - milano, 24 maggio 2024 – Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara per la riqualificazione della metrotranvia milano-Limbiate, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 26,8 milioni di ... mi-lorenteggio

Il gas scende dai massimi recenti, -2% a 34 euro - Il gas scende dai massimi recenti, -2% a 34 euro - milano, 24 MAG – Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’europa: il future sul metano con consegna a giugno, dopo un avvio in tenuta, è in ribasso del 2,5% a 34,3 euro al ... lasicilia

Atti falsi per permessi di soggiorno veri, sequestrato1 milione - Atti falsi per permessi di soggiorno veri, sequestrato1 milione - Vendeva false dichiarazioni di ospitalità a immigrati per fare ottenere permessi di soggiorno, soprattutto a richiedenti asilo. (ANSA) ... ansa