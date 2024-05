Il nuovo direttore sportivo del Napoli e Gasperini | parla Ursino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Hato anche delilGiuseppesu 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Si aspettava questo exploit dell’Atalanta di? Gian Piero è uno di quei tecnici che ha lasciato la sua impronta nel calcio italiano. “Sono d’accordo, e lo dico da tempo. L’ho avuto per tre anni, è un uomo straordinario, un allenatore che, anche se non avesse vinto l’Europa League, sarebbe rimasto importante. Cambia in continuazione, basti pensare a come migliora i giocatori, come migliora la squadra”. Non solo: l’Atalanta… Contro il Bayer Leverkusen è stata una goduria, una goduria. Per tutti gli amanti del calcio, vedere l’Atalanta giocare in quella maniera… Le squadre disono l’ideale per giocare nei palcoscenici europei. Che sia in casa o in trasferta, non c’è nessun problema.