Il nostro pane più scelto? Quello a 9 euro al chilo Perché la pagnotta del forno Ambrogia a Milano ha il giusto prezzo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fare un«buono, sano, digeribile e con ingredienti di qualità», questa la missione di Federica Ferrari, 43 anni, e Francesca Gatti, che di anni ne ha tre di meno, il cui, inaugurato anel novembre 2022 e già segnalato dal Gambero Rosso, è tornato di recente agli onori della cronaca per la scelta di proporre un tipo di pagnotte a 9al. Un, come ammesso dalle stesse giovani imprenditrici al Corriere della Sera, «più caro rispetto alla norma», ma d'altronde, i già citati alti standard richiesti in termini di qualità del prodotto hanno un costo, e già in passato il Gambero Rosso si era occupato del tema, stabilendo come unche si possa definire buono a 360 gradi non possa essere venduto a meno di 6al. Non solo, ma anche prodotti della cucina ebraica Ilsorge in piazza Sicilia 1, nel quartiere ebraico meneghino, ed ha la particolarità di essere una bakery kosher, trattasi quindi di un esercizio commerciale che segue le regole alimentare dettate dalla religione ebraica.