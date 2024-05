Il National Geographic falso e le AI

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un amico ci ha segnalato un gruppo Facebook da oltre 1 milione di follower, il gruppoPhotography. Nato circa un anno fa e aperto dal profilo Rita Gomes Khakhkhar, oggi è un gruppo gestito da 24 profili diversi. Un gruppo che, a quanto ci risulta, condivide moltissime immagini create con l’intelligenza artificiale, senza però che questo dettaglio non esattamente marginale venga in alcun modo segnalato nei post. Sia chiaro, alcune delle immagini sono palesemente false, ma altre no; a una prima occhiata possono apparire come foto vere, e difatti alcune delle immagini accompagnate da storie assolutamente inventate diventano virali, alimentando il problema information disorder. Un esempio recente è quello di questa fotografia: Nell’immagine si vede una famiglia nera in costumi giapponesi, uomo con spada samurai, donna e bambino.Condivisa con la descrizione: Original Black Samurai In japan Family Ma in realtà si tratta appunto di un fake, realizzato con AI, fake che – se cercato in rete – scopriamo che è condiviso a tappeto.