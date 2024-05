Il Napoli tiene viva la pista Conte Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Oggi Gasperini ha avuto un primo colloquio con l’Atalanta, che proseguirà domani. Il tecnico dovrà decidere il suo futuro. Ilintantolae subito dopo di lui, quella di Pioli., ilsta mantenendo vivi i contatti Lo scrive Gianluca Di, giornalista Sky, su X: #Gasperini oggi ha avuto un primo colloquio con l’@Atalanta BC e domani proseguirà. Il @ssccomunque sta mantenendo vivi i contatti per gli altri candidati: in primis #e subito dopo #Pioli — Gianluca Di(@Di) May 24, 2024 Per SportMediaset Gasperini resterà all’Atalanta Gasperini avrebbe deciso di restare a Bergamo. Questa è l’indiscrezione lanciata da Sportmediaset secondo cui dall’incontro tra l’allenatore e Percassi filtra ottimismo. Il presidente dell’Atalanta ha rassicurato il suo allenatore che adesso è quanto mai più lontano da. Scrive la redazione di Sportmediaset: “Dall’incontro con il presidente Percassi filtra l’indiscrezione che Gasp abbia deciso di restare a Bergamo rinnovando il contratto che scade nel 2025, nonostante dal golfo più incantevole d’Italia siano arrivate telefonate del presidente e del nuovo ds Manna che lo avevano scelto, senza più dubbi o casting, come nuovo allenatore del2024/25.