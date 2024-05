Il Napoli ha fatto l’offerta a Gasperini E Conte…

Gasperini, Napoli non è Bergamo. Napoli è il regno dell’impazienza. Lo scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno in un articolo più ampio sui due club. Scrive Zambardino: Le due società possono a buon diritto collocarsi in quella fascia di «media borghesia» del calcio europeo che cerca faticosamente un modello che permetta loro di non morire di fame nel calcio dei pigliatutto: dai grandi sponsor pubblicitari ai soldi della televisione.

