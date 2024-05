Il Milan espelle Pioli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! La aventura de Stefanoen elllega a su fin. El conjunto ‘rossonero’ ha oficializado su destitución y, de esta manera, se despide del conjunto italiano tras cinco años en el cargo. El técnico de Parma abandona el banquillo de San Siro tras no poder competir en liga con su eterno rival y campeón de la Serie A. “El ACagradece de todo corazón a Stefanoy a todo su personal por liderar el primer equipo durante los últimos cinco años, asegurar un título de liga inolvidable y restablecer la presencia constante del ACen la máxima competición europea. El profesionalismo y el toque humano de Stefano han contribuido significativamente al crecimiento del equipo, encarnando los valores fundamentales del club desde el primer día”, detalla el comunicado del conjunto ‘rossonero’. –> De esta manera,pone fin a cinco años en el banquillo del

Era attesa solo l’ufficialità ma il momento dell’addio tra Stefano Pioli e il Milan è arrivato. Con un comunicato congiunto sul proprio sito, a dimostrazione che la stima e dell’affetto reciproci sono rimasti intatti, il club ha annunciato che dopo cinque anni di simbiosi le strade con il suo ormai ex allenatore si separeranno al termine dell’ultima partita della stagione contro la Salernitana. quifinanza

Impallomeni: “Dal punto di vista tecnico poi Pioli è poco criticabile. Fonseca…” - Impallomeni: “Dal punto di vista tecnico poi pioli è poco criticabile. Fonseca…” - "Non ho capito però ancora la mission di questa società, ci sono diverse teste che decidono e non si capisce dove si va", dice Impallomeni ... fcinter1908

Pioli-Milan, una storia d'amore - pioli-milan, una storia d'amore - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero

Milan-Pioli: ufficiale l'addio - milan-pioli: ufficiale l'addio - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero