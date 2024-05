Il Milan dice addio a Stefano Pioli - ma niente esonero | quanto risparmia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Era attesa solo l’ufficialità ma il momento dell’trae ilè arrivato. Con un comunicato congiunto sul proprio sito, a dimostrazione che la stima e dell’affetto reciproci sono rimasti intatti, il club ha annunciato che dopo cinque anni di simbiosi le strade con il suo ormai ex allenatore si separeranno al termine dell’ultima partita della stagione contro la Salernitana. Una separazione consensuale, non un, che permetterà al tecnico parmense di essere libero di firmare subito per una delle tante squadre alla finestra e alla società dire un anno di ingaggio. Il comunicato ufficiale “ACcomunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019 – si legge sul sito della società – Ilringrazia con affetto, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee.