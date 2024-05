Il governo filorusso della Georgia si mette contro l’Occidente e contro i georgiani

Il Parlamento georgiano l’aveva approvata in via definitiva martedì scorso, ma oggi sulla contestatissima legge sull’influenza straniera arriva il veto della presidente Salomè Zourabichvili. La controversa legge, simile a quella russa, richiederebbe ai media e alle ong di registrarsi come “perseguenti gli interessi di una potenza straniera” se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero. ilfattoquotidiano

Continuano le proteste in Georgia per la "legge russa" sugli "agenti stranieri" approvata in Parlamento, che limita il ruolo di giornali e ONG nel paese caucasico. A Tbilisi i cittadini georgiani scendono in piazza perché il provvedimento rende molto più difficile l'ingresso della Georgia nell'UE.

fanpage