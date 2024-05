Il geologo Tozzi | le vasche non bastano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il cambiamento climatico al centro di un evento con esperti nella Martesana ancora scossa dall’alluvione, e arriva anche ile divulgatore scientifico Mario. I negazionisti della crisi climatica al centro della sua relazione. Ma la settimana, qui, è stata quella che è stata. Torrenti esondati, allagamenti, sfollati. Incalcolabili danni. "Quanto è successo qui, o a Milano, è ormai nell’ordine delle cose. L’area è urbanizzata, i terreni impermeabili, i corsi d’acqua non hanno letto di piena. Non c’è molto che si possa fare di risolutivo. Forse dei passi indietro, levando di mezzo dove possibile qualche edificio. Bisogna comunque adeguarsi, stare pronti: piani comunali, consapevolezza dei comportamenti in caso di emergenza". L’evento Cambiamenti climatici: il tempo delle scelte era promosso da settimane. Organizzatore il Gruppo Cogeser con il patrocinio di Confservizi Lombardia; in sala o in collegamento, oltre alle istituzioni e ai vertici della multiutility della Martesana, un parterre di relatori esperti; conAnnalisa Corrado, responsabile dei progetti innovativi Esco AzzeroCO2 e delle attività tecniche Kyoto Club; e Luca Lombroso, meteorologo dell’Osservatorio Geofisico Università di Modena e Reggio Emilia.