Il Genoa segna 2 gol e vince - il Bologna saluta così Thiago Motta!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilall’ultima giornata di campionato di questa stagione contro ilcon il risultato di 2-0. Grande prestazione degli uomini di Alberto Gilardino. ULTIMA – Ilper 2-0 contro il, checon una netta sconfitta al Marassi. Serata storta per i rosso-blu dell’Emilia Romagna, che sembrano non essere mai entrati veramente in campo. Va in vantaggio ilcon Ruslan Malinovski al minuto 13, che nonva dall’11 febbraio con l’Atalanta. Nel secondo tempo raddoppia Vitinha bravo a sfruttare la profondità e il passaggio preciso del solito Albert Gudmundsson. Sul finale i due allenatori danno spazio a chi ha giocato meno in stagione. Diversi esordi, tra cui quelli di Daniele Sommariva e Nicola Bagnolini. Ilcon questa sconfitta rischia di perdere seriamente il quarto posto ai danni dell’Atalanta, ma conta poco ai fini della qualificazione in Champions League.