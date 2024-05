Il futuro dei Blacks Garelli verso la riconferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Stiamo lavorando per voi. È questo il leit motiv in casa, con la dirigenza che sta già muovendosi in vista della prossima stagione. Tutto lascia presagire che in panchina ci sarà ancora Luigi, meritatosi la conferma dopo l’ottimo mese in cui ha rivitalizzato la squadra dal suo ritorno portandola ai playoff e a gara 5 dei quarti con la Libertas Livorno, e insieme a lui ci saranno i confermati Matteo Pio come vice e Iacopo Monteventi come assistente, entrambi reduci dalla vittoria del titolo regionale con l’Under 19 Gold. Riguardo ai giocatori, Poletti e Tomasini sono gli unici con il contratto anche per la prossima stagione, mentre con gli altri la dirigenza discuterà a breve per definirne il. Intanto è stata ufficializzata la formula del prossimo campionato di serie B Nazionale che sarà a 42 squadre con due gironi da 21. Rispetto alla divisione dello scorso anno tra Est e Ovest, l’Italia sarà ‘tagliata’ in orizzontale con un girone Nord e uno del Centro – Sud: la suddivisione si saprà a metà luglio.