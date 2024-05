Il duello a distanza tra Meloni e Schlein su riforme e fisco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Il faccia a faccia non c'è, le 'duellanti' non si incrociano nemmeno dietro le quinte del Teatro Sociale di Trento che ospita il Festival dell'Economia. Eppure, il botta e risposta fraè reale e non esclude alcun colpo. Dalal piano casa, passando per lee le politiche sul lavoro. Quando i microfoni si spengono, poi, la segretaria del Partito democratico affonda il colpo sulla Liguria e le dimissioni, chieste dai dem, del presidente Giovanni Toti. Andando con ordine: la prima a salire sul palco è la premier che, intervistata da Maria Latella, si mostra determinata a tirare dritto sullenonostante la mobilitazione dell'opposizione. "O la va o la spacca", spiega, "nessuno mi chieda di salvare la sedia o di restare qui a sopravvivere". Le argomentazioni sono quelle di sempre: oltre a una misura democratica, che rimette la scelta dei governi in mano ai cittadini, il premierato è anche "una misura economica" perché "la stabilità di un governo rafforza la possibilità di far crescere l'economia".