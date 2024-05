Il dolore di Mario Biondi per la figlia Mia | Inconcepibile non vederla più

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il cantautoreè famoso per la sua voce calda e profonda e per le hit che hanno fatto il giro del mondo, ma anche per la sua vita privata: l'artista siciliano infatti ha ben dieci figli, avuti con quattro donne diverse.Ranno, questo il suo nome all'anagrafe, ha confessato a Nunzia De Girolamo, ospite di Ciao Maschio, ilper la separazione e lontananza da una di loro. "Mi manca una delle mie figlie, Mia, che adesso non vedo più. È una cosa che fa abbastanza male, lei è la settimaed è l'unica dei miei dieci figli che non vivo e non vedo", raccontanell'intervista contenuta nella puntata di Ciao Maschio che andrà in onda sabato 25 maggio) dalle 23:20 su Rai1. "Purtroppo si sono innescati dei meccanismi tali per i quali non riesco a. Questa per me è una roba abbastanza dolorosa, direiper me", è la confessione del cantautore.

Roma, 6 mag. (askanews) – Villa d’Este, hotel 5 stelle a Cernobbio, sul Lago di Como, ospita il live di Mario Biondi, il 21 giugno. Reduce da show in varie parti del mondo e dal successo del recente tour teatrale “Crooning – The Italian Tour”, che ha registrato il sold out in tutte le città in cui ha fatto tappa, Mario Biondi si esibirà in un concerto in cui proporrà diversi pezzi dell’ultimo album “Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio internazionale. ildenaro

