Il dialogo supera la riservatezza nel rapporto di Riccardo con il papà Enrico

(Di venerdì 24 maggio 2024) La quarta puntata di ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ ha come protagonisti. La, in questa coppia, è un tratto comune del carattere. Un riflesso delcheaveva a sua volta con il padre. Nonostante questo, ile il confronto sono così forti, tanto che tra i due è sufficiente uno sguardo per capirsi. Nella routine quotidiana la partita si gioca nello sport e sul lato tecnologico. Qui padre e figlio sono agli opposti. ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ affronta i temi della scuola, dell’attualità, delle relazioni e dell’inclusività, per un confronto sincero tra generazioni. L’obiettivo? Usare la telecamera per abbattere le barriere di comunicazione in famiglia, puntando l’attenzione su una fase critica della vita dei giovani studenti e altrettanto enigmatica per i genitori. Il progetto è ideato dall’agenzia di comunicazione Studio Belive per iSchool Bergamo, la scuola paritaria secondaria e terziaria di via Ghislandi, e realizzato in collaborazione con il giornale di informazione online Bergamonews.